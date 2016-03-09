Савченко в российском суде показала средний палец: "Мне нечего терять"

Сегодня, 9 марта, украинская летчица Надежда Савченко в суде произнесла свое последнее слово. Российский суд огласит свое решение 21 марта.

Во время своего выступления в суде Савченко заявила, что у суда есть неделя на вынесение решения, пишет "112 Украина".

Также во время своего последнего словам Савченко показала в суде средний палец.

"Вот вам мое последнее слово", — заявила украинка.

"Суд украл у меня неделю жизни и у вас есть только неделя на вынесение решения, и может я до этого решения доживу. Вы можете сделать красиво и признать свою ошибку, но вину не признаете. Вы можете зачитать приговор сейчас или завтра, или максимум через неделю. Если вы решите, что приговор будет через две недели или в конце апреля или через полгода... Хотите показать свою силу — показывайте, но помните, вы играете с моей жизнью. Ставки высоки и выиграю я. Мне нечего терять. Я продолжу сухую голодовку, если решение будет вынесено позже, чем через неделю. Я все сказала и приговора ждать не буду. Все, спасибо!", — сказала Савченко.

Напомним, в знак протеста против затягивания судилища, уже шестой день Надежда держит сухую голодовку.

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видео: ТСН