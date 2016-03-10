Новые потери РФ на Донбассе: под Авдеевкой уничтожены еще 7 и ранены 19 оккупантов

Боевики ДНР и российские военные продолжают боевые действия на Донецком направлении с целью расширения контролируемой территории.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

8 марта после неудачных попыток установить контроль над промзоной в юго-восточной части Авдеевки, противник провел ротацию и усиление передовых подразделений за счет переброски до 60 человек из состава 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), минометных подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и боеприпасов со складов 1 АК. Ответственным за своевременную доставку боеприпасов назначен майор ВС РФ Дмитрий Маковлев, говорится в сообщении.

По данным украинских разведчиков, в результате боевого столкновения противник не достиг существенных результатов, но понес значительные потери: погибли семь российских военнослужащих, еще 19 получили ранения (12 — из подразделений спецназа). В реанимацию больницы Горловки доставлены капитан ВС РФ Алексея Горохова и старшего лейтенанта ВС РФ Сергея Китаева.

Напомним, днем ранее, 7 марта, у Авдеевки 9 оккупантов были уничтожены, 13 ранены.