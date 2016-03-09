В разведке назвали сумму, которую Россия ежемесячно тратит на содержание боевиков на Донбассе

Ежемесячно Россия тратит около 150 миллионов долларов на содержание боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил заместитель директора департамента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "ОстроВу".

"Полностью финансирование "1 и 2 армейских корпусов", всех военных подразделений, которые находятся на территории Донбасса, идет из РФ. Мы подсчитали, что Россия тратит примерно 150 миллионов долларов в месяц на содержание боевиков и военной группировки на территории Донбасса. За год выходит около 2 миллиарда долларов. Примерно такие же цифры приводят западные эксперты", — рассказал Скибицкий.

Напомним, ранее в разведке предупредили: с начала текущего года Россия перебросила на Донбасс 94 танка.