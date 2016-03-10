Военный эксперт объяснил, чем вызваны ожесточенные бои за Ясиноватскую развязку

Продолжающиеся две недели ожесточенные столкновения сил АТО и боевиков в районе Ясиноватской развязки между Авдеевкой и Донецком вызваны ее стратегическим положением.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, украинские войска обороняются по рубежу: юго-восточная окраина посёлка Опытное — бывшая вч А-1428 (она же — опорный пункт "Зенит") — развалины воздушного коллектора шахты "Бутовка" — опорный пункт на пересечении Кольцевой дороги и дороги от Донецка на Авдеевку (район путепровода) — частный сектор на юго-восточной окраине Авдеевки, включая западную часть Ясиновского переулка Авдеевки (Старая Авдеевка) — высота 251.2 (искл.) — далее на север до источника Св.Николая (искл.) — опорник южнее Каменки на дороге на Константиновку — и далее по юго-восточным окраинам Новосёловки-2-й и Верхнеторецкого.

Существуют три особенности, которые делают этот район особенно привлекательным для обеих сторон в плане эскалации боевых действий, пишет Машовец. Их воплощением есть Ясиноватская развязка и расходящиеся от неё на 5 сторон автомобильные дороги, а также три жд станции — Донецк-Северный, Ясиноватая и Ясиноватая-Пассажирская, которые фактически запирают жд сообщение между оккупированной и не оккупированной частями зоны АТО на северо-западном направлении.

По его мнению, эти три особенности:

— наличие развитой системы коммуникаций (рокадного и фронтального характера, их пересечения), т. е. контроль над данным участком позволит той или иной стороне весьма чувствительно улучшить свои возможности по манёвру силами и средствами на всём участке север-западного "угла" зоны АТО (особенно важно это для боевиков в контексте распределения своих усилий на участке Донецк — Горловка). Например, контроль или отсутствие такового над дорогой из Донецка в Горловку или обратно будет существенно влиять на темп и возможности переброски их сил и средств в обоих этих направлениях..

— наличие двух крупных населённых пунктов — Авдеевки и Ясиноватой — с частными секторами, многочисленными промышленными и логистическими зонами, также предоставляет обеим сторонам довольно неплохие возможности для скрытого сосредоточения и разворачивания значительных сил и средств (т.е.... это весьма удобный исходный районрубеж для активных действий).

— установление контроля над этим районом той или иной стороны вполне может повлиять на общую ситуацию на участке от западных окраин Донецка до Светлодарского выступа. Ведь это существенно усложняет или облегчает сторонам основные виды боевой деятельности на вышеуказанном участке. Это касается практически всего — от материально-технического снабжения, до проведения активных наступательных или оборонительных действий.

Военный эксперт назвал возможные "идеальные" цели сторон.

Для украинских войск это — выход к развязке и занятие Ясиноватой или хотя бы её северных окраин (как минимум севернее улицы Орджоникидзе). По это мнению, это:

1. Перекрывает самый короткий и удобный для боевиков путь на Горловку из Донецка (им придётся ездить окружным путём через Енакиево или Крыничное—Пантелеймоновку).

2. Кроме того, это весьма существенно усложнит централизованное управление "Горловским углом" ДНР.

3. Позволит вплотную приступить к "отрезанию" (естественно, исключительно в соответствии с Минскими соглашениями) от так называемой Горловской резервации отдельных её окраин и частей.

4. Боевикам придётся разворачивать и вытягивать фронт по северной части Киевского района Донецка и собственно Макеевки. Учитывая их трудности с подготовленными резервами, то оперативные плотности боевиков, итак ныне жидковатые, разбавятся пуще прежнего (если конечно, "центральный офис" не пригонит очередных удмуртских "гиббонов").

По данным Машовца, боевики ДНР и российские военные изначально "планировали" захват как минимум Старой Авдеевки и Опытного, как максимум — выход к Авдеевскому коксохиму и встречный удар с рубежа (предварительно захваченного, в рамках Минских соглашений) Опытное—Водяное.

1. В таком случае, ключевая рокада была бы в полной безопасности.

2. В Авдеевке удалось бы окружить не менее батальона украинских военных, если бы они не успели отойти к северу или западу.

3. Боевики получили бы весьма неплохой исходный район для "решения проблемы Песок" или дальнейшего продвижения в сторону Селидово, не говоря уж про Майорск и Константиновку.

Военный эксперт потроллил сообщения в просепаратистских СМИ, которые пишут, что укры "тихой сапой" в районе Ясиновского переулка и "Царской охоты" (юго-восточная часть Старой Авдеевки) вплотную просочились через промзону и частный сектор к автомобильной дороге Донецк — Горловка в районе Ясиноватской развязки и жд... и теперь почём зря лупят "из всех стволов" по проезжающей "на Горловку" вате, включая цивильные приматовозки и автобусы.

"В свою очередь мужественные защитники донецкАГА Фатерлянда с позиций на высотах 251.2 и 272.2 применяя танки и 122-мм артсистемы "упорно" пытаются отпихнуть этих укров обратно в Авдеевку", — иронизирует Машовец.

"Другие гоблинские паблики... пошли ещё дальше и утверждают, что хитрые и коварные укры одновременно с вышеуказанными действиями решили зайти с северо-запада на Ясиноватую, мол с рубежа юго-восточнее Новосёловки-2-й они ломанулись наступать на Васильевку с прицелом выйти к высоте 247.2 в районе Крутой Балки и в дальнейшем наступать на северные окраины Ясиноватой... Пока мол, доблестные ватаноиды их сдерживают, отражая "остервенелые атаки усиленного укропского батальона", но ситуация "напряжённая"", — цитирует он про сепаратистские СМИ.

В то же время координатор "Информсопротивления" отметил, что группа ещё неделю назад отметила дополнительную переброску на этот участок не менее мотострелковой роты боевиков, а северо-восточнее Ясиноватой были замечены до 6-ти САУ 122-мм 2С1 "Гвоздика", а чуть позже подошла танковая рота. Так что боевики заранее готовились "мужественно сдерживать злобных укров" именно на этом участке, резюмирует Машовец.

Напомним, вчера штаб АТО прокомментировал бои на Ясиноватской развязке, заявив, что ВСУ четко соблюдают Минские договоренности.

фото: Facebook Виталия Дейнеги