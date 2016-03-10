Адвокат Савченко рассказал, как ФСБ состряпала "письмо Порошенко"

Адвокат депутата Верховной Рады и летчицы Надежды Савченко — Марк Фейгин заявил, что поддельным письмом якобы от президента Петра Порошенко Кремль пытается дискредитировать как саму Савченко и её адвокатов, так госорганы Украины.

Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.

"Вынужден срочно сообщить о следующем. В течение сегодняшнего утра генконсульство Украины и я стали объектом весьма беспардонной спецоперации. Чтобы дискредитировать Надежду в связи с окончанием её сухой голодовки, было передано поддельное письмо президента Украины для Нади.

Вчера вечером Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Виталию Москаленко поступил звонок из Администрации Президента Украины с просьбой предоставить мой номер для передачи письма от Порошенко П.А. Надежде Савченко. Указанное лицо отправило мне письмо, которое я и передал Надежде сегодня.

Кремль занят дискредитацией, как самой Савченко и её адвокатов, так госорганов Украины. Вместо того, чтобы решить вопрос об обмене спецслужбы играют жизнью Савченко, вводя в заблуждение и Генерального консула Украины, и пресс-службу Президента Украины и меня. Ранее Савченко передавали просьбы прекратить голодовку от всех, кто ее поддерживает. Среди этих людей помимо прочего был и Петр Алексеевич Порошенко. Надежда прекратила голодовку, услышав о той степени поддержки, которая оказывается ей по всему миру.

Довольно часто у нас с адвокатом Полозовым просят подтверждения, о вмешательстве ФСБ в нашу деятельность. Так вот оно", — резюмировал Фейгин.

Напомним, ранее в Администрации Порошенко опровергли отправку письма в адрес Савченко.

фото: @mark_feygin