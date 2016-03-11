Украина требует от России вернуть четырех политзаключенных

Министерство юстиции обратилось с запросом к России о передаче Украине политических заключенных Олега Сенцова, Юрия Солошенко, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время заседания правительства, пишет УНИАН.

В частности, в ходе заседания премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что все мировое сообщество делает все возможное, чтобы была освобождена украинская летчица Надежда Савченко.

"Но, кроме Надежды Савченко, российский режим осудил ряд украинских граждан. И это те политические заключенные, которыми должно заниматься государство Украина. Я поручил министру юстиции встретиться с семьями Олега Сенцова, Юрия Солошенко, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева с тем, чтобы определить дальнейшие действия Украинского государства по защите от незаконного правосудия, от сталинского правосудия, которое совершается по отношению к украинским гражданам", — сказал Яценюк.

Он также уточнил, что речь идет о тех гражданах, в отношении которых российский режим уже вынес незаконные судебные приговоры.

В свою очередь Петренко подчеркнул, что "Министерство юстиции во исполнение Конвенции о передаче осужденных лиц обращается в Министерство юстиции РФ с запросом о передаче этих четырех украинских граждан на территорию Украины".

"Они находятся в тяжелом состоянии, некоторые имеют угрозу для жизни", — сказал Петренко.

По его словам, запросы отправлены, и Украина ожидает выполнения российской стороной этой Конвенции.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Российский суд 25 августа 2015 года вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

Украинец Геннадий Афанасьев приговорен к 7 годам заключения по делу так называемых "крымских террористов". Афанасьев был ключевым свидетелем на судебном процессе над Сенцовым и Кольченко. На судебном заседании он отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их под пытками.

73-летнего гражданина Украины, бывшего генерального директора Государственного предприятия "Производственное объединение "Знамя" (г. Полтава) Юрия Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения за попытку приобрести изделия для восстановления средств ПВО Украины.

фото: dniprograd.org