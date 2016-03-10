Наши бойцы заставили врага отступить под Авдеевкой: боевики 18 раз обстреляли силы АТО

Сегодня, 10 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских воинов. ДРГ террористов осуществила вооруженную провокацию возле Авдеевки.



Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook

По данным штаба, 13 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении и 5 на Мариупольском.

"Напряженной остается обстановка вблизи Авдеевки, где российские наемники пренебрегая "минскими соглашениями" продолжают вести минометный обстрел укреплений ВСУ.



Там же в 8.45 ДРГ боевиков численностью до 10 человек приблизилась к позициям украинских военных и обстреляла их из АГС и стрелкового оружия. Огнем наши бойцы заставили врага отступить", — отметили в штабе.



Из миномета калибра 82 мм боевики неприцельно вели огонь по позициям неподалеку Первомайского. Опорные пункты вблизи Опытного и Луганского российские террористы обстреляли из гранатометов и пулеметов, а позиции под Зайцевым обстреливали снайперы.



На Мариупольском направлении опорные пункты сил АТО неподалеку Талаковка, Гнутово, Водяного, Марьинки и Широкино подверглись вражескому обстрелу из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов различных систем.



На Луганском направлении боевые действия не велись, говорится в сообщении штаба.

видео: Військове телебачення України