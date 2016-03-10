Суд признал задержание Мосийчука в Раде незаконным: нардепу выплатят "денежную сатисфакцию"

Высший специализированный суд признал незаконным задержание депутата Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко — Игоря Мосийчука в здании парламента в сентябре 2015-го.

Об этом сказала адвокат Мосийчука Оксана Мельник Українським новинам.

"Задержание признано незаконным, поскольку в ходе задержания были нарушения норм уголовно-процессуального законодательства", — сообщила она.

Из-за незаконного содержания под стражей Мосийчуку обязаны будут выплатить "денежную сатисфакцию", отмечает защитница.

Размер сатисфакции определит сам Мосийчук, поскольку его здоровью был причинен существенный вред из-за содержания под стражей.

Решение суда может быть обжаловано прокуратурой только в Европейском суде по правам человека, подчеркнула Мельник.

Напомним, Генпрокуратура заявила, что подозревает Мосийчук в совершении преступлений, которые предусмотрены пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Это ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественную обязанность), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины", сам же нардеп заявил о "судилище" над ним.