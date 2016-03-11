Надежда демонстрирует безнадежность: чем обернется для России преследование Савченко?

В современном мире государству, которое называет себя цивилизованным, сложно творить произвол на своей территории без адекватной внешнеполитической реакции. Суд над Надеждой Савченко может иметь для Кремля не меньшие внешнеполитические последствия, чем уничтожение лайнера "Боинг-777" в небе над Донбассом.

Судебный процесс надНадеждой Савченко рассматривался Кремлем как важный элемент пропагандистской войны. Еще бы — военнопленная женщина-офицер ВСУ, "случайно оказавшаяся на территории России" после освобождения из плена боевиков, обвинялась в соучастии в убийстве сотрудников российского телевидения летом 2014 года в Луганской области. Путин и его камарилья рассматривали процесс Савченко как показательную порку Украины в лице одной из ее гражданок, однако поведение Надежды разрушило эти планы. Не слишком помог Кремлю и "политический адвокат" Марк Фейгин, как нельзя кстати оказавшийся первым и главным защитником украинской пленницы.

Украинскую власть часто обвиняют в недостаточных действиях по освобождению Савченко. Правда, трудно себе представить, по какой причине Россия должна отказываться от такого "козыря" в пропагандистских играх. Ход судебного процесса оказался для российской Фемиды крайне неудачным, ведь стараниями Ильи Новикова (еще одного адвоката Надежды, не скрывающего своей антипатии к Кремлю) на весь мир были продемонстрированы доказательства ее невиновности. Это не помешало прокурорам потребовать для Надежды 23 года лишения свободы. И вот здесь начинается самое интересное.

Сомневаюсь, что у мирового сообщества есть иллюзии относительно российского "правосудия". Однако в центре внимания судебного процесса — не гражданка России, и даже не крымчане Сенцов и Кольченко, которым оформили российское гражданство задним числом против их воли. Савченко — народный депутат Украины и член Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Возникает законный вопрос: кто следующий из сотен членов ПАСЕ может быть осужден в России? Не верите в подобный сценарий? Похищение в 2014 году эстонского офицера полиции безопасности Эстона Кохвера свидетельствует, что российские спецслужбы не страдают особыми сантиментами. Для Кремля цель оправдывает средства уже давно, а нормы международного права уже давно перестали быть ограничителем.

Поэтому развернувшаяся в цивилизованном мире борьба за освобождение Савченко — не просто жест солидарности мирового сообщества с мужественной украинкой, но и тест для политики Запада в отношении России. Два последних года наблюдается определенное прозрение в подходах США и ЕС к отношениям с Кремлем. Если в течение 90-х западный мир смотрел на постсоветское пространство сквозь призму интересов России, то сегодня ситуация постепенно меняется. Конечно, не так быстро, как этого хотели бы многие украинцы, чему виной и инерция мышления, и активные действия российского лобби в западной политической среде.

Вступившая в неравный бой с режимом Путина Надежда Савченко, среди прочего, заметно осложняет борьбу России за ослабление санкций, которая во многом является определяющей для нынешнего российского внешнеполитического тренда. Дело не в персональных ограничениях, которые в Москве представители тамошней элиты воспринимают как признак доблести и преданности Путину. Ограничения в финансовой, энергетической, военной сфере, усугубленные российскими антисанкциями, заметно влияют на российскую экономику, скрывать это становится все сложнее. Судилище над Савченко привлекает внимание к происходящему в России европейской общественности, продолжает разрушать образ Путина как адекватного и предсказуемого партнера. Иррационально-пропагандистское стремление российской власти любой ценой осудить Савченко убивает остатки восприятия России как субъекта диалога с цивилизованным миром.

Сомневаюсь, что Россия будет оправдываться. Людоедские заявления шефа МИД РФ Сергея Лаврова — отличная тому иллюстрация. Куда вероятнее, что она направит свою пропагандистскую машину на проталкивание тезиса о том, что украинская власть критически мало сделала для освобождения самой известной узницы Кремля. Поэтому официальному Киеву необходимо отказаться от реактивной модели поведения и попытаться перехватить инициативу. И, безусловно, не ослаблять борьбу за освобождения нашей Надежды.