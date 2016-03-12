Новые потери РФ на Донбассе: под Авдеевкой уничтожены еще 11 и ранены 7 оккупантов

Боевики и российские военные продолжают нести потери при попытках захватить Ясиноватскую развязку между Донецком и Авдеевкой.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, подтверждены очередные потери российских оккупационных войск на Востоке Украины. 10 марта в Донецкую больницу №18 доставлены 11 погибших и семеро раненых.

А 9-10 марта в результате боевых действий в районе Ясиноватой и Авдеевкой ранения получили 23 военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК, шесть находятся в реанимации.

Напомним, двумя днями ранее ГУР сообщало, что под Авдеевкой уничтожены 7 и ранены 19 оккупантов.