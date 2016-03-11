От воли президента зависит, страна продолжает реформы или становится на паузу — нардеп

Лидер фракции БПП "Солидарность" Юрий Луценко заработался и поэтому начинает терять понимание реалий.

Так руководитель парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак прокомментировал сегодняшнее заявление Юрия Луценко о том, что премьер должен самостоятельно подать в отставку.

"Иногда такое впечатление, что отдельным представителям украинского политикума выдали одну заезженную пластинку. Я не имею в виду уважаемого Юрия Витальевича, но, кажется, чувство меры начало изменять и ему. Может он заработался и повторяет одно и то же как "мантру", — заявил Бурбак.

По его словам, сегодня было опубликовано интервью премьер-министра Арсения Яценюка, в котором содержится обращение к президенту Украины и членам парламентской коалиции с предложением или дать возможность работать обновленному составу правительству, или отправить его в отставку и не заниматься торпедированием работы.

"Это четкая и понятная позиция. Президент имеет самую большую фракцию в парламенте. Фактически сегодня от его воли зависит, — страна продолжает реформы или становится на паузу. И Юрий Луценко сегодня является лидером этой фракции. В воле Президента — или страна продолжает развиваться, или осваивает сценарий 2005 года", — отметил Бурбак.

"Мяч на поле президента и коалиции, которые должны взять на себя политическую ответственность. Господину Луценко стоит сходить в Администрацию, согласовать там решение всей своей фракции и объявить его стране, а не заниматься пустой болтовней", — подчеркнул лидер фракции "Народный фронт".

фото: nfront.org.ua