Путин лично пообещал Меркель вернуть Савченко в Украину — СМИ

Президент РФ Владимир Путин лично пообещал Ангеле Меркель вернуть украинскую летчицу Надежду Савченко, которая незаконно удерживается в российском СИЗО, на Родину.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Рахманин со ссылкой на источники.

"По сведениям наших источников, президент РФ лично пообещал Ангеле Меркель вернуть Надежду на Родину (вероятнее всего, путем помилования и последующего обмена на спецназовцев). А перенос срока вынесения приговора пленнице был реакцией кремлевского хозяина на жесткие акции протеста возле российских диппредставительств в Украине", — говорится в статье.

Автор также отмечает, что возможное ее освобождение, Путин рассматривает как публичную демонстрацию готовности Кремля к компромиссам, способную стимулировать сговорчивость Банковой.

"Впрочем, собираясь освобождать Савченко, Путин преследует и другую цель: он, похоже, склонен считать, что в российской тюрьме она является проблемой для него, а на свободе в Украине способна превратиться в проблему для Порошенко. Куда менее решительного, чем отважная пленница, из-за решетки заявившая, что "Россию можно скрутить в бараний рог, если не бояться…", — пишет Рахманин.

Больше читайте в статье: Надежда демонстрирует безнадежность: чем обернется для России преследование Савченко?

.