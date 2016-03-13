Итоги недели. Беспредел в Донецке, обмен любезностями и сближение в Турции

13 марта 2016, 10:04

Сближение с Анкарой не должно расхолаживать Киев на других направлениях внешней политики.

Евгений Магда

Судилище над Савченко в российском Донецке становится примером издевательства над правосудием. Украинские политики в условиях кризиса все чаще срываются на популизм и переходят на личности. Порошенко может занести себе в актив визит в Турцию.

"Спасти Надежду" — лейтмотив украинской и не только отечественной политики прошедшей недели. Самая известная военнопленная даже в российском суде не теряет достоинства и продолжает бороться даже не за собственное освобождение, а против режима Путина. Шестидневная сухая голодовка стала катализатором ряда акций протеста в разных городах Европы, свою обеспокоенность судьбой Надежды Савченко выказали лидеры Европейского Союза, вице-президент и госсекретарь США, Сейм Польши. Происходящее с украинским парламентарием и членом ПАСЕ заметно не укладывается в цивилизованные рамки поведения и понимания происходящего. Россия не только официально отказалась от каких-либо договоренностей с Украиной о судьбе Савченко, но и протолкнула к ней фальшивое "письмо Порошенко" для дискредитации узницы. Надежда продолжает свою борьбу за возвращение в Украину, и ее решимость вдохновляет не только украинцев.

Отечественные политики на несгибаемость Савченко ответили асимметричными поступками. Нардеп Владимир Парасюк сорвал с флагштока у российского консульства во Львове триколор. Олег Ляшко призвал поменять Петра Порошенко на Надежду Савченко. Юлия Тимошенко призвала всех людей доброй воли объединиться ради освобождения Надежды, предпочитая не упоминать о заявленном еще осенью 2014 года "абсолютно четком плане по освобождению Надежды". К сожалению, преследование режимом Путина украинской гражданки и парламентария не стало для представителей политической элиты поводом для консолидации.

Вместо этого участники парламентской коалиции предпочли обмениваться любезностями в оригинальной форме. Арсений Яценюк в интервью Financial Times предложил Порошенко или поддерживать себя, или уволить, взяв на себя всю полноту ответственности за ситуацию в стране. Глава государства публично выразил одновременное удовлетворение работой Яценюка во главе правительства и готовность работать с любым другим премьером. Юрий Луценко быстро пристыдил лидера "Народного фронта" за несоответствие полученных результатов обещанным. Судя по тональности в обмене мнениями, следующая встреча коалиции "Европейская Украина" может закончиться рукопашной. Три недели блестящего, а местами показательного парламентского ничегонеделания могут найти вот такой неожиданный выход.

Интересно, что последовательно защищает позиции англоязычных в массе своей членов Кабмина Джеффри Пайетт. Посол США в Украине подчеркнул, что главным вызовом для нашей страны в этом году является реформирование политического класса, и для этого вовсе не обязательно увольнять правительство. При этом американский президент Барак Обама признал, что Украина скорее лежит в сфере стратегических интересов России, чем Соединенных Штатов. Малоприятное в свете повышенной агрессивности россиян признание.

Порошенко искал союзников по принципу "Против кого дружим" и немало в этом преуспел. Визит в Турцию был весьма насыщенным и продуктивным, поскольку среди собеседников украинского президента оказались не только турецкий коллега, но и Вселенский патриарх Варфоломей, отметивший материнский характер Константинопольской церкви для Украины. В вопросах светских заявлено стремление создать зону свободной торговли между Украиной и Турцией до конца текущего года и намерение координировать усилия по деоккупации Крыма. К этому должен быть присовокуплен взаимный рост товарооборота.

Сближение позиций с Турцией не должно расхолаживать Украину на других направлениях внешней политики. Еврокомиссия, выразившая готовность отменить шенгенские визы для граждан Грузии, напомнила украинским политикам о необходимости выполнять обещания, публично взятые на себя политиками для получения безвизового режима для Украины. В Старом Свете не любят иметь дело с теми, кто не выполняет взятых на себя обязательств.

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Савченко Порошенко Турция авторская статья Евгений Магда Яценюк Пайетт визит
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