В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня боевики Донбасса нарушали "тишину"

В субботу, 12 марта, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18:00 боевики 40 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 34 из атак произошли на Донецком направлении, пять — на Мариупольском и одна — на Луганском.

"По всей линии разграничения зафиксировано 15 минометных обстрелов", — отметили военнослужащие.

По их данным, напряженной остается обстановка под городом Авдеевка, где террористы, кроме минометов и гранатометов, для обстрела позиций использовали танк и пушки калибром 122 мм.

"Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия враг вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево и Майорска. Пески, Новоселовку, Новгородское и Троицкое террористы обстреливали из гранатометов и пулеметов", — добавили в штабе.

Между тем на Мариупольском направлении вблизи Гнутово наемники открывали огонь по укреплениям сил АТО из миномета, а из гранатометов и пулеметов — недалеко от населенных пунктов Марьинка и Водяное.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України