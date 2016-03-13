"Штыки", БМП, боеприпасы: Россия решила поддержать банды, понесшие потери под Авдеевкой

Власти России перебросили в район захваченного города Ясиноватая Донецкой области военную технику с новыми пособниками террористов для ротации банд, понесших потери под Авдеевкой.

Об этом сообщили в ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что на территорию нашей страны, в частности, вторглись четыре грузовых автомобиля с личным составом (до 90 человек).

"Кроме того, въехали столько же грузовиков с боеприпасами к танкам и 120-мм минометов, шесть единиц БМП-2", — добавили разведчики.

Напомним, в течение последней недели противник продолжает активные боевые действия с целью расширить контролируемую территорию и захватить район промышленной зоны Авдеевки.