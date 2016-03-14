Климкин с Лавровым едва не подрались во время встречи в Париже — СМИ

Во время последней встречи в "нормандском формате" в Париже глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден пресечь конфликт между министрами иностранных дел Украины и РФ Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым.

Об этом идет речь в материале ЛІГА.net со ссылкой на очевидцев.

"Последняя встреча в "нормандском формате" на уровне глав МИД и вовсе закончилась руганью между представителями Украины и России. Как рассказали очевидцы, главе внешнеполитического ведомства Германии пришлось вмешиваться и останавливать "дискуссию" двух министров, чтобы Павел Климкин и Сергей Лавров не вышли за грань дипломатического этикета", — говорится в статье.

Напомним, ранее дипломат рассказал, что Украине навязывают на встрече в Париже.