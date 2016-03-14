У Порошенко рассказали о потерях силовиков: опубликована карта зоны АТО

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, один — получил ранения.

Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его информации, на Луганском направлении враг нарушает режим тишины в Новотошковском, открыв огонь из миномета по нашим позициям.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге вчера было относительно спокойно — противник несколько раз открывал огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия и гранатометов.

В то же время в Зайцево продолжаются мощные минометные обстрелы позиций сил АТО. Противник активизировался сразу после захода солнца, ведя огонь из 82-мм и 120-мм минометов. В Майорске, Новгородском, Верхнеторецком боевики также обстреливали наши позиции.

Лысенко отметил, что самая сложная ситуация, как и раньше — в Авдеевке. Враг неоднократно применял минометы, а также ствольную артиллерию — 122-мм гаубицы. Обстрелы продолжались целый день и стихли только под вечер. При этом огонь ведется сразу по нескольким направлениям — Спартак (юг), Яковлевка (юго-восток), Ясиноватая (восток). Как всегда, боевики держат тяжелое вооружение в жилых кварталах.

Также неспокойно в Песках и Красногоровке, где также зафиксированы минометные обстрелы со стороны оккупантов. В Опытном наши войска попали под снайперский огонь. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 38 обстрелов. Каждый второй — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении противник предпринял несколько обстрелов в Марьинке. В частности, под снайперский огонь попал КПВВ. Также НВФ нарушили режим тишины в Новотроицком и Старогнатовке. Всего на Мариупольском направлении вчера состоялось пять вражеских обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе враг накрывал силовиков из пушек, зениток и тяжелых минометов.