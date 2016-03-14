"Народный фронт" требует безотлагательно принять закон о возвращении активов Януковича — Бурбак

Фракция "Народный фронт" требует во вторник одним из первых вопросов проголосовать за законопроект о режиме спецконфискации имущества.

Об этом во время Согласительного совета заявил председатель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба НФ.

"Мы требуем завтра первым вопросом голосовать за закон о спецконфискации. Потому что эти деньги должны быть направлены на повышение обороноспособности страны и социальных стандартов", — призвал Бурбак.

"Или мы забыли, что на востоке сейчас обострение боевых действий? А здесь только идет дележ портфелей: кто — кому", — добавил он.

Бурбак обратился ко всем фракциям коалиции с просьбой поддержать этот законопроект.



"Два года прошло после революции достоинства. На счету в банке лежат арестованные 1,5 миллиарда долларов Януковича, и они не могут быть запущены в экономику, потому что мы ничего не делаем", — подчеркнул он.

Председатель фракции также подчеркнул, что "Народный фронт" поддерживает и будет голосовать за законопроект об электронных декларации в редакции, согласованной с Евросоюзом.