На Донбассе потери боевиков значительно возросли — Генштаб

Начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в последнее время на Донбассе потери боевиков значительно возросли.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", ссылаясь на данные разведка.

В то же время собеседник журналистов сказал, что днем 14 марта на востоке страны враг 12 раз обстрелял силовиков.

"Четкой тенденции, которая говорила бы о том, что боевики пытаются в ближайшее время атаковать наши позиции — однозначно такие выводы делать нельзя", — отметил Селезнев.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.