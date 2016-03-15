Сегодня Рада рассмотрит скандальный "безвизовый" закон об электронном декларировании

Сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины планирует повторно, с предложениями президента Петра Порошенко, рассмотреть законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей подачи должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году".

Также нардепы планируют рассмотреть проект постановления об определении представителей парламента в составе комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Государственного бюро расследований, пишет УНИАН.

Также будет рассматриваться проект постановления об определении кандидатур в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Рада также во втором чтении рассмотрит изменения в закон "О телевидении и радиовещании" относительно определения передач европейского производства.

Кроме того, сегодня депутаты рассмотрят, в частности, вопрос о неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, Рада приняла скандальный "визовый" закон об электронном декларировании доходов госслужащих.

видео: Верховна Рада