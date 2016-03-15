Рада наконец-то приняла скандальный закон об электронном декларировании с правками президента

Сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины поддержала скандальный "безвизовый" закон об электронном декларировании с предложениями президента Петра Порошенко.

За данное решение проголосовали 278 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракция Оппозиционный блок и группа "Возрождение", пишет РБК-Украина.

Закон обязывает чиновников декларировать имущество в течение 60 дней после вступления закона в силу, то есть уже в 2016 году, поскольку закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Уголовная ответственность за недостоверные данные

В частности, устанавливается, что уголовная ответственность за подачу чиновниками недостоверных данных в декларациях наступает в случае, если такие ведомости отличаются от достоверных на сумму более 250 размеров минимальной зарплаты — 344 450 гривен (одна минимальная зарплата сейчас 1378 гривен).

При этом предусмотрено смягчить уголовную ответственность за декларирование чиновниками недостоверной информации и предусмотреть наказание (помимо лишения свободы на срок до 2 лет) в виде штрафа от 2,5 до 3,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов.

Штраф за недостоверную информацию

Также устанавливается штраф от 1 до 2,5 тыс. необлагаемых доходов граждан за подачу заведомо недостоверных ведомостей в декларации чиновников. Однако ответственность за это наступает в случае, если поданные в декларации данные отличаются от достоверных на сумму от 100 до 250 размеров минимальной зарплаты.

Проверка деклараций чиновников

Кроме того, предусматривается, что полная проверка декларации может проводиться в период осуществления чиновником своих полномочий, а также на протяжении 3 лет после прекращения такой деятельности.

Напомним, Рада приняла скандальный "визовый" закон об электронном декларировании доходов госслужащих.