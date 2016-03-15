Обстановка на Донбассе обострилась: боевики снова применили танки

15 марта 2016, 13:44

На Мариупольском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по всему фронту — от Красногоровки и Марьинки до Азовского моря.

В зоне АТО на Донбассе обстановка обострилась, боевики снова применили тяжелое вооружение, на этот раз танки. В результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое получили ранения.

Об этом рассказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так, на Луганском направленим боевики снова применили тяжелое вооружение. На этот раз это был танк, который совершил почти два десятка выстрелов по нашим позициям. Инцидент произошел в районе Бахмутской трассы, вблизи с. Новотошковское.

На Донецком направленим двумя горячими точками остаются Зайцево и Авдеевка. В течение суток там произошло восемь минометных обстрелов противника. Также оккупанты нарушают режим тишины на других участках фронта — в Луганском, Майорске, Донецком аэропорту и тому подобное. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 29 обстрелов со стороны НВФ.

На Мариупольском направлении обстановка обострилась. Противник несколько раз применил 82-мм минометы, а также танк. Вражеские обстрелы зафиксированы по всему фронту — от Красногоровки и Марьинки до Азовского моря. В основном боевики вели огонь во второй половине под покровом ночи. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 12 вражеских обстрелов.

Стоит также напомнить, что в район Докучаевска прибыло около 100 российских спецназовцев. Они прибыли на четырех грузовиках КамАЗ и двух бронеавтомобилях "Тигр".

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