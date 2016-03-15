Лоббисты "семьи" Януковича в Раде блокируют возвращение украденных им денег в Госбюджет — Сюмар

Лоббисты "семьи" Януковича в Верховной Раде блокируют решение вопроса о возврате украденных им 2 миллиардов долларов США в Государственный бюджет.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар сегодня в комментарии журналистам.

Она подчеркнула, что вопрос о спецконфискации средств Януковича нужно безотлагательно решать.

"Абсолютно ненормальная ситуация, когда 2 миллиарда долларов — средства бывшего президента-коррупционера находятся на счете, при этом суд не может принять решение об их конфискации, так как все знают коррупциогенность украинских судов, а Верховная Рада не может принять политическое решение о том, что эти деньги нужно перечислить в бюджет", — заявила она.

Народный депутат еще раз напомнила, что именно от этих денег сегодня зависит возможность переоснащения украинской армии, а следовательно — оборонный заказ и рабочие места. Поэтому, по словам Виктории Сюмар, позиция некоторых народных депутатов относительно законопроекта №4057 вызывает у нее большое удивление.

"Я не удивляюсь позиции "Оппозиционного блока", но другие коллеги, которые не голосуют за этот законопроект, меня откровенно удивляют. Мы что, защищаем деньги Януковича?", — отметила она.

Виктория Сюмар акцентировала внимание на том, что если бы критики этого законопроекта хотели бы на самом деле решите этот вопрос, то есть конфисковать деньги Януковича, то они согласились бы на включение законопроекта в повестку дня, а потом уже вносили бы свои предложения и правки.

"Если они даже не хотят включать законопроект в повестку дня, это означает, что они вообще не готовы никоим образом решать этот вопрос, который, кстати, уже "варится" в парламенте последние пять месяцев", — подчеркнула она.

Сюмар также отметила, что Государственный бюджет на 2016 год формировался из расчета, что законопроект №4057 будет принят и 2 миллиарда долларов всё же поступят в государственную казну.

"И все это знали, потому что это было политическое согласие. И после этого в парламенте вдруг находится масса лоббистов бывшей "семьи", которые просто блокируют решение этого вопроса. Это невозможно объяснить логикой или какой-либо другой позицией. Это абсолютно дискредитационная для парламента позиция", — заявила Виктория Сюмар.

Как известно, сегодня Верховная Рада из-за нехватки голосов так и не смогла включить даже в повестку дня проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, ценностей и доходов от них в вынесения приговора суда) №4057.