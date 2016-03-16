Годовщина захвата полуострова: Россия украла Крым, преступник будет наказан — Климкин

Два года назад был украден Крым, пишет Климкин.
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторую годовщину аннексии полуострова назвал действия России "кражей" Крыма.
"Два года назад был украден Крым. Обстоятельство и вор известны. Преступника непременно накажут", — написал Климкин в Twitter.
Два роки тому було вкрадено Крим. Обставини і крадій відомі. Злочинця неодмінно буде покарано. #StopRussianAggression #CrimeaIsUkraine— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 марта 2016 г.
Сегодня, 16 марта, в Киеве в годовщину аннексии украинского полуострова проводят молчаливый флешмоб, вспоминая жертв российской агрессии, а в Крыму проходят торжественные мероприятия по случаю второй годовщины проведения "референдума".
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.
Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
Напомним, в Госдепе США отметили, что никогда не признают попытки России аннексировать Крым и будут давить РФ санкциями до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине.