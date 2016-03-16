Годовщина захвата полуострова: Россия украла Крым, преступник будет наказан — Климкин

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторую годовщину аннексии полуострова назвал действия России "кражей" Крыма.

"Два года назад был украден Крым. Обстоятельство и вор известны. Преступника непременно накажут", — написал Климкин в Twitter.

Два роки тому було вкрадено Крим. Обставини і крадій відомі. Злочинця неодмінно буде покарано. #StopRussianAggression #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 марта 2016 г.





Сегодня, 16 марта, в Киеве в годовщину аннексии украинского полуострова проводят молчаливый флешмоб, вспоминая жертв российской агрессии, а в Крыму проходят торжественные мероприятия по случаю второй годовщины проведения "референдума".

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Напомним, в Госдепе США отметили, что никогда не признают попытки России аннексировать Крым и будут давить РФ санкциями до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине.