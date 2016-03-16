Проводит совещания, дает указания: Шокин вышел на работу

В среду, 16 марта, генпрокурор Виктор Шокин вышел из отпуска и приступил к выполнению своих служебных обязанностей.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные прокурора ГПУ Владислава Куценко.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что чиновник проводит совещания, дает указания, поскольку вопросов накопилось много и их нужно решать.

"Находится он в хорошем настроении. Прокуратура — орган серьезный, надо работать", — отметил Куценко.

Напомним, Виктор Шокин находился в отпуске с 15 февраля. Ранее президент Петр Порошенко внес предложение о предоставлении согласия Верховной Рады об его увольнении с должности генерального прокурора украинского государства.