Проводит совещания, дает указания: Шокин вышел на работу

Генпрокурор находится в хорошем настроении, отметил Куценко.
В среду, 16 марта, генпрокурор Виктор Шокин вышел из отпуска и приступил к выполнению своих служебных обязанностей.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные прокурора ГПУ Владислава Куценко.
В то же время собеседник журналистов уточнил, что чиновник проводит совещания, дает указания, поскольку вопросов накопилось много и их нужно решать.
"Находится он в хорошем настроении. Прокуратура — орган серьезный, надо работать", — отметил Куценко.
Напомним, Виктор Шокин находился в отпуске с 15 февраля. Ранее президент Петр Порошенко внес предложение о предоставлении согласия Верховной Рады об его увольнении с должности генерального прокурора украинского государства.