Стало известно, о чем Порошенко будет договариваться в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко 16-17 марта будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, программа визита предусматривает переговоры Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также встреча с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем и рядом лидеров государств-членов ЕС.

В свою очередь высокопоставленный европейский дипломат отметил, что Порошенко обсудит с лидерами ЕС отмену визового режима для украинских граждан, пишет Укринформ

"Украинский Президент встретится с Президентом Европейского совета Дональдом Туском, Президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, а также на саммите Европейской народной партии — с другими лидерами ЕС.

В центре дискуссий будут: выполнение Украиной обязательств для отмены визового режима, имплементация Минских договоренностей, имплементация Соглашения об ассоциации, включая функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - рассказал собеседник агентства.

Встреча трех лидеров начнется в здании Совета ЕС в 10 часов по киевскому времени. После ее завершения Порошенко, Туск и Юнкер сделают заявления для прессы.

Напомним, 15 марта Верховная Рада приняла последний из законов "безвизового пакета" об электронном декларировании, после чего Порошенко похвалил Раду, отметив, что нардепы сделали все, чтобы украинцы в 2016-м смогли ехать в Европу без виз.