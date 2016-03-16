Эксперт рассказал о последствиях разрыва дипотношений с Россией для Украины

Возможное прекращении дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией будет значить, что на территории восточных областей у нас "никакое не АТО", а конфликт с соседней страной.

Об этом "Главреду" сообщил профессор КНУ им. Тараса Шевченко, эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наук Григорий Перепелица, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде соответствующий проект постановления.

В то же время эксперт уточнил, что "если мы разорвем отношения с РФ, мы должны будем все перевести в иной формат".

"Если Рада примет зарегистрированное постановление о разрыве дипломатических отношений, то на деле это будет значить отзыв послов и прекращение деятельности дипломатических отношений", — отметил Перепелица.

Между тем, "это не значит, что отношения с Россией вообще целиком и полностью разрываются, поезда останавливаются, автомобили прекратят движение и встанут на украинско-российской границе и т.д., нет".

"Просто это будет значить, что между Украиной и Россией разорваны внешнеполитические отношения, поскольку РФ является агрессором. То есть прекратятся только официальные межгосударственные отношения", — сказал аналитик.

При этом Перепелица объяснил, как быть украинцам, которые вынуждены пребывать в России или ездить туда, если в стране не будет наших представительств. "Консульские учреждения в РФ могут существовать и при разорванных дипломатических отношениях между странами", — добавил он.

По его словам, консульские отношения могут поддерживаться некоторое время. "Плюс — есть Красный Крест, есть международные организации и т.д., куда украинцы смогут обращаться", — сказал Перепелица.

Также профессор заявил, что "если по-прежнему официально поддерживаются дипломатические отношения, то для всего мирового сообщества это значит, что мы работаем в формате стратегического партнерства, мы с Россией — партнеры, а не воюющие стороны".

Напомним, ранеее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.