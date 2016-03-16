Разведчики узнали, куда боевики Донбасса стянули "запрещенное" вооружение

На востоке страны возле трех населенных пунктов находятся танки, САУ и "Грады" врага, отметили в Минобороны.
На востоке Украины боевики стянули под ряд населенных пунктов запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.
В ведомстве уточнили, что оно находится возле Ясиноватой, Донецка и Свободного.
"Представителям СММ ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах… (населенных пунктов — ред.) танков, САУ и 122-мм РСЗО "Град", — отметили разведчики.
Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.