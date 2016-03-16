Разведчики узнали, куда боевики Донбасса стянули "запрещенное" вооружение

На востоке Украины боевики стянули под ряд населенных пунктов запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что оно находится возле Ясиноватой, Донецка и Свободного.

"Представителям СММ ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах… (населенных пунктов — ред.) танков, САУ и 122-мм РСЗО "Град", — отметили разведчики.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.