В ЦИК заявили, что на оккупированном Донбассе в ближайшие два года выборы провести невозможно

В ближайшие два года выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей провести будет невозможно.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, передает "Громадське".

"Я не верю в то, что возможно проведение выборов не то что в июне 2016 года, я сомневаюсь, что в июне 2017 года можно будет провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — заявил Магера в интервью одному из телеканалов.

Вместе с тем, по словам генерального директора Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, выборы на Донбассе "в ближайшее время провести нереально". Он отметил, что по оптимистичному сценарию выборы на Донбассе можно будет провести не раньше, чем через пять лет, а по пессимистичному сценарию — через десять лет и более.

Напомним, ранее сообщалось, что Запад требует от Порошенко провести выборы в ОРДЛО уже летом.