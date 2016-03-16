Президент Словакии потребовал от властей РФ освободить Савченко

Президент Словакии Андрей Киска призвал российские власти освободить украинскую летчицу Надежду Савченко.

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства, передает "Европейская правда".

"Более 600 дней депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко находится в российской тюрьме. Ее похитили с территории Украины и подвергли судебному процессу в нарушение норм международного права, принципов прав человека и принципов гуманности. Ее содержание в России также нарушает Минские соглашения, направленные на мирное урегулирование конфликта в восточной части Украины", — говорится в сообщении.

Словацкий президент отметил, что здоровье Савченко ухудшается, и в эти дни она борется за свою жизнь, но ее личная храбрость никого не может оставить равнодушным.

"Я убежден, что госпожа Савченко должно быть немедленно освобождена. Для того, чтобы иметь возможность вернуться в Украину, к своей семье и своим близким", — подчеркнул президент Словакии.

"История Нади Савченко больше, чем просто печальная человеческая судьба с возможным трагическим концом. Она показывает, как много непоправимый вред и страдания наносят конфликты, разрушительные амбиции и грубые нарушения основных соглашений, обеспечивающих мир между государствами. И их жертвами становятся невинные люди", — добавил он.

Напомним, ранее президент США Барак Обама заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости освободить содержащуюся под стражей в России украинскую летчицу Надежду Савченко.