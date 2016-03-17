Порошенко передал лидерам Евросоюза санкционный "список Савченко"

Президент Петр Порошенко в Брюсселе передал лидерам ЕС санкционный "список Савченко".

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, пишет Украинская правда.

"Я передал европейским лидерам так называемый список Савченко, который был инициирован вместе со мной и Европейским парламентом. Мы надеемся, что он будет рассмотрен", — сказал Порошенко.

Глава государства поблагодарил Юнкера и Туска за их четкую позицию в отношении украинских заложников, которых удерживает Россия.

Дональд Туск в свою очередь заявил, что ЕС требует от РФ немедленно освободить всех украинцев, которых РФ держит заложниками.

"Я хочу произнести призыв ЕС о немедленном освобождении Савченко вместе с Олегом Сенцовым и другими украинскими гражданами, которые незаконно удерживаются в России. Надеемся на нахождение решения в этой ситуации", — отметил он.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина осуществляет координацию подготовки санкционного "Списка Савченко" с Евросоюзом и США.