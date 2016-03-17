Дипломат о разрыве дипотношений с Россией: лучше поздно, чем никогда

17 марта 2016, 13:14

Огрызко отметил, что разрыв дипотношений вовсе не означает, что граждане Украины, находящиеся на территории РФ, не смогут получать помощь.

Разрыв дипломатических отношений с Россией в случае принятия зарегистрированного в Верховной Раде постановления станет признанием реалий, которые сложились в украинско-российских отношениях и расставит все точки над "і".

Такое мнение высказал  "Главреду" дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызкокомментируя зарегистрированный в Верховной Раде соответствующий проект постановления.

По его словам, он не может вспомнить примеры, когда бы страны, "находящиеся в состоянии войны, поддерживали при этом между собой дипломатические отношения. Потому, как говорят англичане, лучше поздно, чем никогда".

"Иначе, добавил дипломат, если продолжать поддерживать это "гибридное состояние", которое не определяет, где "черное", а где — "белое", то это не пойдет на пользу национальным интересам Украины", — говорит Огрызко.

При этом, отмечает эксперт, это не только "искажает восприятие происходящего украинскими гражданами, но и негативно влияет на видение ситуации нашими западными партнерами. Учитывая массированную российскую пропаганду, которая вдалбливает в мозги западных стран и их лидеров идею о том, что в Украине идет гражданская война, продолжение неопределенности будет играть не на нашу пользу".

Огрызко также считает, что принятие такого постановления и прекращение дипломатических отношений с РФ расставило бы точки над "і".

"Хотя, безусловно, для некоторых западных партнеров это стало бы неприятной новостью, поскольку они стремятся как можно скорее, но не за свой счет закрыть тему конфликта в Украине. Но мы, в первую очередь, должны думать о своих национальных интересах, как, кстати, это делают все остальные", — говорит он.

Дипломат также напомнил, что Украина не станем пионером, разорвав дипломатические отношения с Россией.

"Например, вспомните события 2008 года в Грузии, когда она стала объектом российской агрессии, как Украина сегодня, и разорвала дипломатические отношения с Россией.

Разрыв дипотношений осуществляется так, как прописывает международное право. А оно гласит о том, что противостоящие стороны договариваются о том, что какая-то третья сторона представляет их интересы. В случае Грузии и России такой "третьей стороной" выступает Швейцария — она при необходимости обращается с просьбой от одной стороны к другой, и наоборот", — сказал он.

Огрызко также отметил, что разрыв дипломатических отношений вовсе не означает, что граждане Украины не смогут получать помощь в России.

"Разрыв дипломатических отношений вовсе не означает (как принято у нас неправильно акцентировать внимание), что мы теряем возможность оказания помощи украинским гражданам, которые находятся на территории государства, с которым мы прекращаем дипотношения. Это не так.  На самом деле, разрыв дипломатических отношений вовсе не означает автоматический разрыв консульских отношений. Это — во-первых.

Во-вторых, имея такого "партнера" как Российская Федерация, любые международно-правовые формы так или иначе не действуют.

Сейчас между Украиной и РФ дипломатические отношения продолжают существовать; вопрос в задаче — помогли ли они защитить Надежду Савченко, Кольченко или Сенцова, Клиха или Карпюка, или сотни других наших пленных, которые остаются по ту сторону границы? Так что этот тезис нельзя назвать объективным, потому что в данном случае мы должны исходить из того, что такой нецивилизованный партнер как России не обращает внимания ни на какие международно-правовые документы.

Разорвав внешние отношения, мы ничего не добавим и не отнимем в плане защиты наших граждан на российской территории. Потому даже с этой точки зрения, на мой взгляд, нужно, чтобы российско-украинские дипотношения были прекращены", — подытожил экс-министр.

Напомним, политолог Григорий Перепелица отмесал, что Украине нужно было прекращать дипломатические отношения с Россией, когда войска соседней страны вторглись на территорию Крыма и появились явные признаки агрессии.

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Россия Украина разрыв дипломат Огрызко дипотношения
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