Британский эксперт объяснил, почему Запад не может эффективно противостоять России

У Запада нет желания, коллективной воли и уверенности в себе противостоять России, поддерживая Украину, внимание Запада отвлечено на другие проблемы.

Такое мнение высказал научный сотрудник Королевского института международных отношений Джеймс Шерр в интервью Сегодня.

"Проблема в том, что Запад настолько ослаблен новыми вызовами и угрозами, и настолько разделен, что в настоящее время гораздо меньше коллективной воли и уверенности в себе, чтобы эффективно противостоять России. И из-за этих причин, а также из-за риска выхода Британии из ЕС (по возможным результатам референдума — ред.), миграционного кризиса, кризиса в Еврозоне… Из-за всех этих причин у Украины есть повод волноваться, что наша (Запада — ред.) поддержка будет эффективной", — сказал он.

Шерр также добавил, что представители Запада будут продолжать говорить правильные вещи, которые не будут подкреплены на практике.

"Отношение и практическое воплощение в жизнь Минских соглашений — хорошее тому подтверждение. Путину в Париже прошлой осенью было очень ясно сказано, что мы ожидаем немедленного и всеобъемлющего прекращения огня в Украине, и мы ожидаем, что случатся другие вещи. И если этого не произойдет, мы будем говорить о полном нарушении Минских соглашений Россией. Итак, что происходит на практике: были террористические акты в Париже, а несколькими днями позже ситуация резко обострилась, режим прекращения огня был нарушен, и на это не было никакого ответа Запада. Это то, что я имею в виду: у Запада нет желания и уверенности в себе, внимание Запада отвлечено", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что в ноябре 2015 года был подходящий момент, чтобы признать РФ основным нарушителем Минских соглашений и пообещать Украине более эффективную поддержку.

"Это был прекрасный момент, мы имели на это все юридические основания по договору (Минским соглашениям — ред.). Но мы этого не сделали... Потому что мы сильно отвлечены на другие проблемы. Запад потерял уверенность в себе", — сказал он.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что Запад и Россия давят на Украину, выполнение Минских соглашений губительно для страны.