Европарламент готов поддержать введение безвизового режима для Украины в этом году

Европарламент готов поддержать решение о введении безвизового режима для Украины в этом году.

Об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Брюсселе, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Шульц заверил в готовности поддержать решение Европарламента о введении безвизового режима для украинцев в этом году", — говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что в украинском парламенте есть большинство для принятия евроинтеграционных законов.

Также глава государства обратился к Президенту Европарламента с призывом усилить давление на Россию для обеспечения немедленного освобождения Надежды Савченко и других украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Петр Порошенко передал Президенту Европарламента санкционные предложения Украины в отношении лиц, фабриковавших дело против Надежды Савченко.

Глава государства отметил необходимость сохранения санкций ЕС в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Напомнимм, после встречи в Брюсселе с Порошенко Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что проведенные реформы в Украине позволяют в апреле текущего года дать рекомендации по либерализации визового режима со странами Евросоюза.