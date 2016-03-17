Разведчики обвинили Генштаб РФ: приказал генералу-оккупанту на Донбассе вести сильный огонь

На захваченной части Донбасса командир одной из банд боевиков ДНР — российский генерал-майор Игорь Тимофеев — получил распоряжение вести интенсивный огонь на Донецком направлении непосредственно от Генштаба ВС РФ.

Об этом говорится на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что, таким образом, подтверждены очередные факты военных преступлений высшего командования российской армии на временно оккупированных территориях нашей страны.

"Кроме того, продолжается переброска с территории России техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд 1 и 2 АК (самопровозглашенные ДНР и ЛНР соответственно — ред.) ВС РФ", — свидетельствуют данные разведчиков.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти Российской Федерации для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.