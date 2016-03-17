"Народный фронт" проголосует за отставку Шокина — нардеп Сторожук

Фракция "Народный фронт" проголосует за отставку Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины согласно с представлением президента Петра Порошенко.

Об этом журналистам сообщил нардеп от фракции Дмитрий Сторожук.

"Наша политическая сила выступает за то, чтобы кандидатура его преемника максимально соответствовала запросу общества и потребностям времени в серьезных изменениях в Генпрокуратуре", — отметил он.

"Конечно, представление на увольнение с должности и назначение генерального прокурора — это не только исключительная прерогатива президента, его право, но одновременно и ответственность. Было бы правильным прислушиваться к мнению общества и учесть просчеты нынешней Генпрокуратуры", — добавил нардеп.

По его словам, вопросы к ГПУ — это ответственность не только руководителя этого ведомства, но и президента, который предлагает кандидатуру генпрокурора.

"Очевидно, одним из главных критериев отбора этой кандидатуры будет ее способность провести кардинальную реформу органов украинской прокуратуры. Ведь мы каждый день сталкиваемся с массой свидетельств того, что система нуждается в коренном реформировании, она до сих пор пропитана коррупцией, круговой порукой, равнодушием к человеку и его неотъемлемым прав. Об этом говорят уже не только в Украине, но и во всем мире", — подчеркнул Сторожук.