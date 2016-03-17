Разведчики рассказали ОБСЕ, куда боевики Донбасса стянули "запрещенное" вооружение

На востоке нашей страны возле трех населенных пунктов находятся танки и САУ врага, отметили в Минобороны.
На Донбассе боевики стянули под три населенных пункта запрещенное Минскими соглашениями вооружение, соответствующая информация передана наблюдателям ОБСЕ.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.
В ведомстве уточнили, что оно находится возле Луганского, Новоселовки и Донецк.
"Представителям СММ ОБСЕ предоставлена информация о наличии танков и САУ в районах… (населенных пунктов — ред.)", — отметили разведчики.
Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.