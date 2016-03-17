Разведчики рассказали ОБСЕ, куда боевики Донбасса стянули "запрещенное" вооружение

На Донбассе боевики стянули под три населенных пункта запрещенное Минскими соглашениями вооружение, соответствующая информация передана наблюдателям ОБСЕ.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что оно находится возле Луганского, Новоселовки и Донецк.

"Представителям СММ ОБСЕ предоставлена информация о наличии танков и САУ в районах… (населенных пунктов — ред.)", — отметили разведчики.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.