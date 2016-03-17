В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня боевики Донбасса нарушали "тишину"

В четверг, 17 марта, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики 13 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что днем под донецким аэропортом враг не открывал огонь в связи с визитом в расположенные рядом населенные пункты СММ ОБСЕ во главе с Александром Хугом.

"Однако около 16:00 позицию "Зенит" возле Авдеевки террористы обстреляли из противотанкового гранатомета", — отметили военнослужащие.

По их данным, опорные пункты сил АТО вблизи Новотроицкого преступники атаковали из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибром 120 и 82 мм, а также использовали БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"В районе Опытного и Марьинки огонь вели вражеские снайперы. Позиции вблизи Широкино боевики обстреляли из минометов калибром 120 мм, а рядом с Майорском и Луганским террористы вели огонь из гранатометов различных систем", — добавили в штабе.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.

Видео: Військове телебачення України