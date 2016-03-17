Путин вряд ли станет персоной нон-грата в ЕС — президент Европарламента

Президента Российской Федерации Владимира Путина вряд ли объявят персоной нон-грата в Европейском Союзе.

Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц, говоря о полученном от Президента Украины Петра Порошенко списке лиц, которые фабриковали дело против украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко передает УНИАН.

Так Шульц ответил на вопрос, будет ли "Список Савченко", полученный сегодня от украинского президента, легализован, как в случае со "Списком Магнитского", если учитывать, что один из тех, кто вошел в этот список, под первым номером — российский президент.

"Я получил этот список... Я должен проверить также этот список вместе с другими институтами, потому что я не единственный президент, кто получил список. И как вы сказали, ваш вопрос был: "верите ли вы, что все имена в списке будут объявлены персонами нон-грата, и вы затронули вопрос относительно Владимира Путина". Мой ответ будет, что не все имена в списке будут объявлены персонами нон-грата, и, вероятно, первый номер не будет объявлен", — заявил Шульц.

Напомним, ранее СМИ назвали имена российских руководителей, попавших в санкционный "Список Савченко".