В Британии решили в два раза увеличить помощь Минобороны Украины

Великобритания приняла решение об увеличении в два раза помощи Министерству обороны Украины.

Об этом сообщила на брифинге в Министерстве обороны Украины министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании Пенни Модант, передает пресс-служба Минобороны.

Как отметила министр ВС Великобритании, что этот визит является действительным свидетельством солидарности с Украиной.

"Недавно состоялась важная дата — вторая годовщина незаконного вторжения РФ на территорию Украины. Мы чувствуем гордость за Украину и за те изменения, которые произошли в последнее время. Эта гордость формируется у наших политиков, которые внимательно следят за событиями в Украине. Эта гордость передается нашим военным, которых мы направляем сюда, которые в тесном сотрудничестве с украинскими военнослужащими, бок о бок, оказывают им помощь в процессе подготовки", — подчеркнула Модант.

Она добавила, что Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать комплексную помощь Министерству обороны Украины. И одним из элементов такой помощи является участие в процессе подготовки и обучения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"Мы будем продолжать помогать. Великобритания приняла решение удвоить помощь. Кроме того, мы продолжим оказывать совещательную помощь. Это предусмотрено и подписанным сегодня Меморандумом в сфере обороны, который открывает для нас ряд новых возможностей, новых проектов. И мы с нетерпением ожидаем начала реализации этих проектов", — сообщила министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании и подчеркнула, что ее страна стремится помогать Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее сообщалось, что американский генерал требует предоставить Украине все виды военной помощи США.