Наши воины в зоне АТО имеют право отвечать на обстрелы боевиков — Безсмертный

В зоне проведения АТО на Донбассе украинские военные имеют право открывать огонь в ответ при нарушении договоренностей о прекращении огня со стороны боевиков.

Об этом сказал экс-посол Украины в Беларуси, представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире программы Право на владу на 1+1.

Безсмертный уточнил, что в протоколах Минских соглашений нигде не указано, что украинская сторона должна молчать в ответ на обстрелы со стороны боевиков.

Он также отметил, что наши войска даже имеют право вернуть вооружение на место предыдущей дислокации, если в этом есть необходимость.

Напомним, ранее начальник Генштаба Виктор Муженко ранее заявлял, что запрещено провоцировать на открытие огня, но не запрещено отвечать на обстрел со стороны боевиков.

фото; видео: pravonavladu.tsn.ua