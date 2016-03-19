Реформы в армии: Минобороны с 2018 года будет возглавлять гражданское лицо

Минобороны работает над переводом украинской армии в соответствие стандартам НАТО и обещают, что ведомство с 2018 года будет возглавлять гражданское лицом.

Однако, реформы в армии не все эксперты оценивают однозначно, пишет ТСН.

По их мнению, реформы не просто затянулись — у них нет даже четкого ориентира.

Армия должна стать мобильной, хорошо оснащенной, учет в ней должен быть электронным, а коррупция — отсутствовать. Однако в реализации этого эксперты сомневаются.

Так, по словам директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, "из тех проектов, которые есть сегодня, будущего облика вооруженных сил — нет. Формулировка целей в виде каких-то глаголов — совершенствую, повышаю уровень — это не цель, это направление работы".

Из реальных достижений — первые электронные тендеры и новая военная форма. Однако бойцам этого мало, потому что на передовой до сих пор остро не хватает самого необходимого. Особенно — транспорта.

"Я с оптимизмом отношусь к проведению ваших реформ. И я также вижу немалый энтузиазм среди украинцев, которые считают, что все должно измениться. Но не мне судить, насколько сейчас успешными являются эти результаты", — прокомментировал текущее состояние дел генсек парламентской ассамблеи НАТО Саймон Лунн.

Эксперты настаивают, что это нужно делать раньше, к тому же четко разграничив сферы ответственности руководителя МО и начальника генштаба. "У нас фактически существует двойное руководство в Вооруженных силах, потому что не совсем даже понятно, начальник генштаба является главной фигурой, или министр обороны", — заявил военный эксперт Валентин Бадрак.

До 2018 года в Украине также планируют пересмотреть возраст будущих призывников. Этого требует от власти концепция развития сектора безопасности и обороны, которую утвердил приказом от 14 марта президент страны.

Напомним, ранее в Минобороны США рассказали, как помогут привести армию Украины к стандартам НАТО.

видео: ТСН