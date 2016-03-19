Реформы в армии: Минобороны с 2018 года будет возглавлять гражданское лицо

Однако, реформы в армии не все эксперты оценивают однозначно.
Минобороны работает над переводом украинской армии в соответствие стандартам НАТО и обещают, что ведомство с 2018 года будет возглавлять гражданское лицом.
Однако, реформы в армии не все эксперты оценивают однозначно, пишет ТСН.
По их мнению, реформы не просто затянулись — у них нет даже четкого ориентира.
Армия должна стать мобильной, хорошо оснащенной, учет в ней должен быть электронным, а коррупция — отсутствовать. Однако в реализации этого эксперты сомневаются.
Так, по словам директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, "из тех проектов, которые есть сегодня, будущего облика вооруженных сил — нет. Формулировка целей в виде каких-то глаголов — совершенствую, повышаю уровень — это не цель, это направление работы".
Из реальных достижений — первые электронные тендеры и новая военная форма. Однако бойцам этого мало, потому что на передовой до сих пор остро не хватает самого необходимого. Особенно — транспорта.
"Я с оптимизмом отношусь к проведению ваших реформ. И я также вижу немалый энтузиазм среди украинцев, которые считают, что все должно измениться. Но не мне судить, насколько сейчас успешными являются эти результаты", — прокомментировал текущее состояние дел генсек парламентской ассамблеи НАТО Саймон Лунн.
Эксперты настаивают, что это нужно делать раньше, к тому же четко разграничив сферы ответственности руководителя МО и начальника генштаба. "У нас фактически существует двойное руководство в Вооруженных силах, потому что не совсем даже понятно, начальник генштаба является главной фигурой, или министр обороны", — заявил военный эксперт Валентин Бадрак.
До 2018 года в Украине также планируют пересмотреть возраст будущих призывников. Этого требует от власти концепция развития сектора безопасности и обороны, которую утвердил приказом от 14 марта президент страны.
Напомним, ранее в Минобороны США рассказали, как помогут привести армию Украины к стандартам НАТО.
видео: ТСН