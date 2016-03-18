Спецконфискация касается только коррупционеров и чиновников, которые избегают следствия — нардеп Бурбак

Действие закона о спецконфискации будет распространяться на чиновников и коррупционеров, которые избегают следствия.

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в эфире телеканала ICTV.

"Законопроект о спецконфискации не касается представителей бизнеса, а только чиновников и коррупционеров, которые полгода не сотрудничали со следствием и скрылись за границей. Но все-таки, не воруйте, и вас не будут привлекать к ответственности", — отметил нардеп.

При этом он подчеркнул, что все предостережения, которые были озвучены в сессионном зале во время обсуждения этого законопроекта, будут рассмотрены рабочей группой при подготовке его ко второму чтению.

"Уверен, что на следующей пленарной неделе надо его рассматривать и принимать", — подчеркнул председатель фракции. Кроме того, политик напомнил, что "Народный фронт" требовал, чтобы законопроект №4057 был внесен в повестку дня пленарной недели и проголосован в первом чтении.

Законопроектом определяется юридический механизм возврата в госбюджет Украины арестованных на счетах более 40 млрд гривен средств экс-президента и его окружения. Эти средства, по словам Бурбака, уже заложены в бюджете на 2016 год на повышение обороноспособности и подтверждение социальных стандартов.