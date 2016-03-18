Евросоюз не теряет надежды: как Порошенко съездил в Брюссель

В ходе своего визита в Брюссель Петр Порошенко пообщался с руководством Евросоюза и провел трехсторонние переговоры с лидерами Германии и Франции. Европейские политики позитивно оценили усилия Украины для либерализации визового режима с ЕС, но ждут преодоления правительственного кризиса и продолжения реформ.

В Брюссель Петр Порошенко полетел с выполненным "домашним заданием" для визовой либерализации — накануне парламент принял многострадальный закон об электронном декларировании в варианте, на котором настаивали в ЕС, а конкурсная комиссия, наконец, избрала еще двух членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что позволяет ему начать работу. Президенту пришлось лично убеждать членов комиссии доукомплектовать состав НАПК в срочном порядке. Усердие Украины было положительно воспринято европейскими лидерами, и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что в апреле законодательное предложение об отмене виз для украинцев будет подано. Скорее всего, рассмотрение вопроса по предоставлению безвизового режима для Украины и Грузии вновь объединят, и уже в конце лета граждане обеих стран получат возможность свободно ездить в страны ЕС.

Впрочем, вопрос визовой либерализации может вновь зависнуть, если Киев не будет демонстрировать успехов в реформировании. Прежде всего, в сфере борьбы с коррупцией, о чем западные партнеры регулярно напоминают украинскому руководству. Система созданных антикоррупционных органов должна начать действовать и показывать убедительные результаты. Да и неспособность отечественной власти выйти из затянувшегося политического кризиса заметно беспокоит Брюссель. Впрочем, Петр Порошенко заверил европартнеров в том, что до конца марта правительственный кризис будет преодолен, причем без перезагрузки парламента, как и рекомендуют западные советчики. На чем основывается уверенность президента, судить сложно, поскольку в ведущейся уже месяц кампании по замене премьера особых успехов достичь не удалось. Вероятно, кризис будет просто заморожен до лучших времен.

Очередной контрольной датой для Украины станет 19 мая, когда пройдет следующий саммит Украина-ЕС, в ходе которого еврочиновники оценят наши достижения в проведении реформ. Смогут ли отечественные политики закопать "топор войны" на предстоящие два месяца и оправдать надежды соотечественников и Запада на уверенное продвижение страны реформаторским курсом? Есть сомнения. Однако дальнейшее обострение отношений во властном треугольнике чревато потерей поддержки западных союзников, поэтому выбор в пользу худого мира на Печерских холмах более вероятен.

В Брюсселе Петра Порошенко вновь заверили, что Евросоюз остается союзником Украины в противостоянии с агрессором. Ангела Меркель и Франсуа Олланд подтвердили, что санкции против России будут сохранены до полного выполнения Минских соглашений. Не секрет, что отмена экономических санкций для Кремля является вопросом первостепенной важности, поскольку понесенные потери от ограничений весьма существенны. По подсчетам советника Путина Сергея Глазьева, за два года действия санкций убытки составили 250 миллиардов долларов, что превышает годовой бюджет РФ. Президент США в марте продлил санкции против России на год, а Евросоюз будет рассматривать вопрос о санкциях в июле, и Путин рассчитывает добиться их отмены, причем с минимальными уступками в конфликте на Донбассе.

Хозяин Кремля демонстрирует готовность уступить в более чувствительном для ЕС сирийском направлении. Хотя за объявление о выводе российских войск из Сирии ему не спешат аплодировать в западных столицах, для лидеров ЕС снижение напряженности на Ближнем Востоке и уменьшение потока беженцев может стать весомым доводом в пользу смягчения политики в отношении России. Во всяком случае, на это рассчитывают в Москве. Поэтому для Украины сохранение нынешнего уровня поддержки ЕС в противостоянии с Путиным крайне важно. Не исключено, что давление на Киев по выполнению Минских соглашений со стороны Германии и Франции будет усилено, но несоблюдение боевиками режима прекращения огня является для украинских переговорщиков железным аргументом против требования форсировать проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса. Да и жестких сроков для утверждения закона о выборах в ОРДЛО, по утверждению немецкого МИД, украинским парламентариям пока не ставили.

Одним из важных тестов на решительность Запада станет борьба за освобождение Надежды Савченко, приговор которой будет вынесен на следующей неделе. Призыв лидеров ЕС и США к Владимиру Путину освободить украинскую летчицу остался без ответа. В Брюсселе Петр Порошенко передал европолитикам свой вариант "списка Савченко", включающий более четырех десятков имен во главе с Владимиром Путиным, причастных к незаконному удержанию Надежды и других наших граждан в России. Правда, глава Европарламента Мартин Шульц отметил, что российского президента вряд ли объявят персоной нон грата в ЕС. Но готовность Евросоюза не ограничиваться лишь призывами и выражением глубокой обеспокоенности в этой ситуации станет важным сигналом поддержки Украины в противостоянии с агрессором.