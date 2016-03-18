У Порошенко назвали "горячие точки" Донбасса: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, горячими точками были Луганское и Зайцево Донецкой области.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в указанных выше населенных пунктах по нашим бойцам террористы выпустили более 200 мин.

"На Донецком направлении… продолжаются масштабные обстрелы позиций сил АТО в Луганском и Зайцево", — отметил военнослужащий.

Кроме того, в районе донецкого аэропорта силовики дважды попали под снайперский огонь. "Всего за минувшие сутки на Донецком направлении террористы осуществили 27 обстрелов (каждый третий — из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения).

На Мариупольском направлении они семь раз применили минометы (в Новотроицком, Водяном и Широкино), также противник использовал БМП, работали снайперы. Всего за минувшие сутки там враг совершил 15 обстрелов (каждый второй — из тяжелого вооружения).

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, три — получили ранения", — добавил спикер Администрации президента по вопросам АТО.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.

Карта: mediarnbo.org