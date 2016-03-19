Против сестры Савченко в РФ активизировали дело, а к летчице могут не попасть адвокаты

В России активизировали "расследование уголовного дела" против сестры украинской летчицы Надежды Савченко — Веры якобы "за оскорбление судьи в Грозном".

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, пишет УНИАН.

"В рамках это дела недавно допрошены украинские пленники Николай Карпюк и Станислав Клых, а также их адвокат в Грозном. Дело активизировали, хотя оно никого не интересовало последние пять месяцев", — сказал собеседник агентства.

По его словам, такие действия следует рассматривать как давление на сестру и украинскую сторону в целом перед оглашением приговора в ростовском Донецке 21—22 марта.

Между тем, ее защитник Марк Фейгин в Twitter написал, что на судебное заседание по делу Надежды Савченко в Донецком суде Ростовской области, где будут оглашать приговор украинской летчице, могут не попасть ее адвокаты и журналисты.

Дело в том, что в связи с катастрофой аэропорт Ростова временно закрыт, и рейсы на 19 и 20 марта отменены.

"Кстати, в связи с упавшим самолетом в Ростове-на-Дону, закрыт аэропорт. На суд к Савченко СМИ, как, впрочем, и адвокаты, могут не попасть", — написал Фейгин.

Кстати, в связи с упавшим самолётом в Ростове-на-Дону, закрыт аэропорт. На суд к Савченко СМИ, как впрочем и адвокаты, могут не попасть — Mark Feygin (@mark_feygin) 19 березня 2016 р.

Напомним, ранее СМИ назвали имена российских руководителей, попавших в санкционный "Список Савченко"