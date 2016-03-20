Итоги недели. Имитация стабильности, два года без Крыма и безвизовый заменитель

Отрицание политического кризиса в Украине выглядит бессмысленным, но политики не спешат осуществлять необходимые для выхода из него шаги. Аннексированный Крым продолжает оставаться в сфере особого внимания мирового сообщества. Петр Порошенко привез из Брюсселя обещания европолитиков рассмотреть безвизовый режим для украинцев уже в апреле.

Трехнедельная пауза в пленарных заседаниях Верховной Рады вряд ли пошла украинским политикам на пользу. Разве что можно порадоваться за Юлию Тимошенко, которую КМИС уверенно выводит на позиции фаворитки в будущей президентской гонке, и Геннадия Корбана, вышедшего из столичного СИЗО под домашний арест в Днепропетровске. Но эти частные успехи известных персонажей не способны изменить общий тренд: неспособность тех, кто называет себя политической элитой, поднять национальные интересы в сферу своих приоритетов. Никак не получается — хоть плачь.

Поэтому вопрос увольнения генерального прокурора практически завис в воздухе, а в самой ГПУ активно копают под Давида Сакварелидзе. Поэтому коэффициент полезного действия Верховной Рады уверенно балансирует около нуля, а идея изменения избирательного законодательства даже не озвучивается парламентариями в публичной сфере. Поэтому политические переговоры о переформатировании коалиции больше напоминают подковерные тараканьи бега, в которых крайне сложно определить победителя, а на роль проигравших претендуют миллионы граждан Украины. Политический кризис особенно остро ощущается после гибели Небесной Сотни и других драматических событий последних двух лет, но украинские "небожители" предпочитают игнорировать очевидное.

Публичный троллинг Арсения Яценюка в исполнении Юрия Луценко не только вряд ли озонирует атмосферу на Печерских холмах, но и подчеркивает бездеятельность Верховной Рады. Калейдоскопа фамилий в качестве претендентов на премьерский портфель никак увидеть не получается, разве что на уходящей неделе Владимира Гройсмана возвращали "с повышением" в правительство несколько активнее. Юлия Тимошенко полагает, что фамилию нового премьера мы узнаем буквально на днях. А Петр Порошенко оптимистично прогнозирует завершение политического кризиса до конца марта, на чем основываются столь смелые предположения — остается загадкой.

На этой неделе исполнилось два года юридическому оформлению аннексии Крыма. Действия России не признает мировое сообщество, чему свидетельством комментарии ряда европейских и заокеанских политиков. Не собираются делать в этом вопросе реверансы России и Турция. Зато Владимир Путин показательно пролетел над местами боевой славы, включая остров Коса Тузла, и назвал строительство моста над Керченским проливом "исторической миссией". Действительно, во время немецкой оккупации Крыма во время Второй мировой войны подобные попытки предпринимались…

Украина получила неожиданное ободрение из Брюсселя. После переговоров Петра Порошенко с представителями европейских структур, лидерами Германии и Франции прозвучало заявление, что в апреле Европейская Комиссия предложит отменить визовый режим для наших граждан. Шаг, безусловно, позитивный, но он не должен вызывать головокружение от успехов, иначе Украина рискует и дальше оставаться серой зоной для Европейского Союза. Работа над невынужденными ошибками при принятии законопроекта об электронном декларировании доходов чиновников и эпопея вокруг формирования Национального агентства по вопросам противодействия коррупции убедительно демонстрируют, что наши политики не понимают, что для ЕС фраза "Демократия — это процедура" — не просто слова.