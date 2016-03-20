В штабе АТО рассказали, где в течение суток на Донбассе было горячее всего

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 32 раза нарушали "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 31 из атак произошла на Донецком направлении.

"Из минометов калибром 82 мм боевики вели огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, Песков, Зайцево и Майорска", — отметили военнослужащие.

Кроме того, защитников первого населенного пункта террористы обстреляли из 120 мм минометов и самоходных артиллерийских установок калибром 152 мм.

"Под огнем зенитных установок оказались украинские бойцы в Мироновском и Троицком, а из гранатометов и пулеметов враг атаковал позиции вблизи Авдеевки, Песков, Троицкого и Майорска", — добавили в ведомстве.

На Луганщине вражеские снайперы обстреливали опорные пункты под Трехизбенкой, а неприцельным огнем по позициям близ Опытного, шахты Бутовка, Новгородского, Луганского и Красногоровки противник пытался спровоцировать наших бойцов на ответный огонь.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.

Видео: Військове телебачення України