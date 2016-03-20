В штабе АТО рассказали, где в течение суток на Донбассе было горячее всего

Боевики обстреливали позиции силовиков из разного оружия.
В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 32 раза нарушали "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что 31 из атак произошла на Донецком направлении.
"Из минометов калибром 82 мм боевики вели огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, Песков, Зайцево и Майорска", — отметили военнослужащие.
Кроме того, защитников первого населенного пункта террористы обстреляли из 120 мм минометов и самоходных артиллерийских установок калибром 152 мм.
"Под огнем зенитных установок оказались украинские бойцы в Мироновском и Троицком, а из гранатометов и пулеметов враг атаковал позиции вблизи Авдеевки, Песков, Троицкого и Майорска", — добавили в ведомстве.
На Луганщине вражеские снайперы обстреливали опорные пункты под Трехизбенкой, а неприцельным огнем по позициям близ Опытного, шахты Бутовка, Новгородского, Луганского и Красногоровки противник пытался спровоцировать наших бойцов на ответный огонь.
Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.