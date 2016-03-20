У Порошенко отрицают возможность назначения Ахметова и Бойко руководителями оккупированного Донбасса

Глава Администрации президента Борис Ложкин отрицает возможность назначения руководителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинского бизнесмена Рината Ахметова и лидера фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрия Бойко.

Об этом он сказал в эфире Радио Вести, пишет УНИАН.

"Я слышал эти слухи еще летом 2014 года. У меня никаких подтверждений, что это хоть как-то соответствует действительности, нет. Я не принимал ни разу участия в обсуждении таких планов ни в отношении одного, ни в отношении другого. Может быть, кто-то хочет, чтобы так было", — заявил он.

"Я думаю, что пока не будут выполнены Минские соглашения, в принципе этот сценарий, неважно с какой фамилией, не может быть реализован", — сказал Ложкин.

Ранее сообщалось, что кандидатуры Ахметова и Бойко рассматриваются в качестве руководителей "отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Так, по данным СМИ, Виктор Медведчук предложил президенту Петру Порошенко план, согласно которому в ОРДЛО создадут администрации, а их головы назначат фигуры, которые устроили бы и Киев, и Москву.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей в 2016 году.