У Порошенко думают, что досрочных выборов в Раду не будет

Досрочных выборов в Верховную Раду в этом году не будет.

Об этом в эфире Радио Вести заявил глава Администрации президента Борис Ложкин, пишет Ліга.net.

На вопрос, будут ли досрочные парламентские выборы в Украине в этом году, он ответил: "Я думаю, что нет".

Относительно результата реформ, Ложкин отметил: "Если говорить обо мне, то я являюсь неким таким диспетчером. Результаты обеспечиваются командой, результаты обеспечиваются и президентом, и правительством, и парламентом. На самом деле многое за последние два года было сделано, начиная от реформ в энергетике, патрульной полиции и, заканчивая, целым комплексом антикоррупционных реформ".

Стоит отметить, что инициативу роспуска Верховной Рады и проведения внеочередных выборов поддерживают 52,4% украинцев.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что из-за возникшего в Украине политического кризиса не запланированы досрочные выборы в Верховную Раду.